https://news.day.az/society/1491979.html В Огузе в горной местности горят кустарники
В Огузе в горной местности горят кустарники
В высокогорье на севере Огузского района вспыхнул пожар.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.
Сообщается, что горят кустарники в Сазурском ущелье.
Силы и средства службы пожарной охраны района задействованы в тушении пожара в горной местности со сложным рельефом.
Будет предоставлена подробная информация.
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