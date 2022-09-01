В Огузе в горной местности горят кустарники
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В высокогорье на севере Огузского района вспыхнул пожар.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что горят кустарники в Сазурском ущелье.

Силы и средства службы пожарной охраны района задействованы в тушении пожара в горной местности со сложным рельефом.

Будет предоставлена подробная информация.