https://news.day.az/society/1491995.html На Абшероне из дома совершена крупная кража
На Абшероне из дома совершена крупная кража
В Абшеронском районе из дома украли крупную сумму денег.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, из одного из домов Абшеронского района было украдено 5 440 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского РУП, задержана жительница Баку А.Гафарова, подозреваемая в совершении преступления.
Расследование продолжается.
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