На Абшероне из дома совершена крупная кража
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В Абшеронском районе из дома украли крупную сумму денег.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, из одного из домов Абшеронского района было украдено 5 440 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского РУП, задержана жительница Баку А.Гафарова, подозреваемая в совершении преступления.

Расследование продолжается.