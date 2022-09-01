Объявлены результаты приема в резидентуру

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты приема в резидентуру на 2022/2023 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, кандидаты могут ознакомиться с результатами конкурса посредством интернет-сайта ГЭЦ, или отправив "рабочий номер" на номер 7727 мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

По результатам вступительного экзамена из 548 кандидатов, принявших участие в конкурсе (за исключением кандидатов, окончивших военно-медицинский факультет), право продолжить обучение в резидентуре получили 437 человек.