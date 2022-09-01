https://news.day.az/society/1492018.html Телеканалы Real и Space подготовили репортажи по случаю 27-летия Trend - ВИДЕО
Телеканалы Real и Space подготовили репортажи по случаю 27-летия Trend - ВИДЕО
Сегодня исполнилось 27 лет со дня создания Агентства международной информации Trend.
По этому случаю информационно-аналитический центр "Real" и телеканал Space подготовили репортажи из редакции Trend.
Day.Az представляет вниманию читателей эти видеорепортажи.
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