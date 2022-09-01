Телеканалы Real и Space подготовили репортажи по случаю 27-летия Trend
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Сегодня исполнилось 27 лет со дня создания Агентства международной информации Trend.

По этому случаю информационно-аналитический центр "Real" и телеканал Space подготовили репортажи из редакции Trend.

Day.Az представляет вниманию читателей эти видеорепортажи.