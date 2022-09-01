Глава MÜSİAD Azerbaycan провел ряд встреч в Турции

Глава MÜSİAD Azerbaycan Рашад Джабирли провел ряд встреч в Турции.

Об этом сообщили Day.Az в четверг в данной организации.

Было отмечено, что он встретился в Анталье с председателем муниципалитета Аксу Халилом Шахином. В ходе встречи были обсуждены совместные проекты, которые могут быть реализованы сторонами.

Также Джабирли проинформировал председателя муниципалитета о благоприятной инвестиционной среде в Азербайджане. Халил Шахин отметил, что турецкие предприниматели заинтересованы в деятельности во многих сферах в Азербайджане, в том числе в сельском хозяйстве.

Кроме того, Джабирли посетил отделение MÜSİAD в Анталье. В ходе встречи с его руководителем Богачханом Гексу он отметил, что Турция всегда придает большое значение укреплению связей с братским Азербайджаном. Он подчеркнул, что наши народы всегда вместе, и в дальнейшем должны предпринимать шаги для укрепления этих связей на основе принципа "одна нация, два государства".

"Одна из наших основных целей - обеспечить увеличение инвестиций турецких бизнесменов в Азербайджан", - добавил Джабирли.

Также была обсуждена реализация сторонами совместных проектов.

Отметим, что MÜSİAD объединяет более 12 тысяч участников в 164 отделениях в 81 стране и имеет 83 отделения в Турции.