https://news.day.az/society/1492026.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
1 сентября в 22:21 в Агсуинском районе произошло землетрясение силой 3,4 балла, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
"Эпицентр подземных толчков находился в 9 километрах к юго-западу от сейсмостанции Пиргулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров", - отметили в сейсмослужбе.
Подземные толчки не ощущались.
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