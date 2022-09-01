В Азербайджане произошло землетрясение

1 сентября в 22:21 в Агсуинском районе произошло землетрясение силой 3,4 балла, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

"Эпицентр подземных толчков находился в 9 километрах к юго-западу от сейсмостанции Пиргулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров", - отметили в сейсмослужбе.

Подземные толчки не ощущались.