В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa

26 августа 2022 года самолет с представителями дипломатического корпуса из Анкары (Турция) приземлился в Физулинском международном аэропорту. Работающие в Турции, России, Иране и Азербайджане дипломаты, послы иностранных государств, военные атташе и представители международных организаций ознакомились с аэропортом.

Как сообщили Day.Az в четверг в Центре развития электронного правительства, представители дипломатического корпуса приняли участие в конференции в Шуше, посвященной работам и планам в области восстановления и реконструкции на освобожденных территориях, использованию потенциала разминирования и градостроительства в постконфликтный период, а также общим возможностям международного сотрудничества. В конференции приняли участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

Дипломатам, которым в рамках визита требовалась виза в Азербайджанскую Республику, впервые в Физулинском аэропорту посредством системы ASAN Visa была оформлена электронная виза.