Крупное ДТП в Шамкире

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Зяйям.

Водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ-2107" потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии госпитализированы Эльвин Исмайлов 2004 года рождения, Эльмин Велиев 2005 года рождения, Эшгин Исмаилов 2005 года рождения и еще один человек. Сообщается, что состояние раненых удовлетворительное.

По факту проводится расследование.