https://news.day.az/society/1492050.html Крупное ДТП в Шамкире - четверо пострадавших
Крупное ДТП в Шамкире - четверо пострадавших
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Зяйям.
Водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ-2107" потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии госпитализированы Эльвин Исмайлов 2004 года рождения, Эльмин Велиев 2005 года рождения, Эшгин Исмаилов 2005 года рождения и еще один человек. Сообщается, что состояние раненых удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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