https://news.day.az/society/1492051.html В Гусаре автомобиль врезался в дерево, погиб водитель
В Гусаре автомобиль врезался в дерево, погиб водитель
В Гусаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Опель" съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погиб житель Губинского района Гадиров Баходир Мамат оглу.
По данному факту продолжаются расследования.
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