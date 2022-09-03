Пожар в частном доме в Балакене

В Балакене в частном доме вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, в селе Катех в одноэтажном двухкомнатном частном доме общей площадью 80 кв. м, принадлежащем жителю села Яшару Афзарову, вспыхнул пожар.

К месту пожара прибыли две пожарные машины и личный состав Балакенского районного отдела Государственной противопожарной охраны МЧС.

В результате пожара полностью сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода.

Другие близлежащие здания были защищены от огня, никто не пострадал.

Ведется расследование.