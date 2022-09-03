https://news.day.az/society/1492354.html Пожар в частном доме в Балакене
Пожар в частном доме в Балакене
В Балакене в частном доме вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, в селе Катех в одноэтажном двухкомнатном частном доме общей площадью 80 кв. м, принадлежащем жителю села Яшару Афзарову, вспыхнул пожар.
К месту пожара прибыли две пожарные машины и личный состав Балакенского районного отдела Государственной противопожарной охраны МЧС.
В результате пожара полностью сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода.
Другие близлежащие здания были защищены от огня, никто не пострадал.
Ведется расследование.
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