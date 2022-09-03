МВД расследует скандальные кадры из реабилитационного центра в Баку - ВИДЕО
В социальных сетях распространились видеокадры истязания детей в логопедическом центре "Мехнур", расположенном на территории Низаминского района Баку недалеко от станции метро "Нефтчилар".
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, данный вопрос уже взят под контроль.
"В настоящее время проводится расследование. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка", - сказали в МВД.
В министерство здравоохранения в свою очередь сообщили Trend, что шесть рабочих групп комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят расследование в связи с произошедшим. В состав комиссии входят представители минздрава, МВД, Генпрокуратуры , Госкомитета по проблемам женщин и детей, НПО и других соответствующих структур Азербайджана.
По итогам расследования комиссия распространит информацию о его результатах.
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