МВД расследует скандальные кадры из реабилитационного центра в Баку

В социальных сетях распространились видеокадры истязания детей в логопедическом центре "Мехнур", расположенном на территории Низаминского района Баку недалеко от станции метро "Нефтчилар".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, данный вопрос уже взят под контроль.

"В настоящее время проводится расследование. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка", - сказали в МВД.

В министерство здравоохранения в свою очередь сообщили Trend, что шесть рабочих групп комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят расследование в связи с произошедшим. В состав комиссии входят представители минздрава, МВД, Генпрокуратуры , Госкомитета по проблемам женщин и детей, НПО и других соответствующих структур Азербайджана.

По итогам расследования комиссия распространит информацию о его результатах.