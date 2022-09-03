https://news.day.az/society/1492393.html Стали известны личности лиц, подвергавших детей истязаниям в частном логопедическом центре - МВД Азербайджана
Стали известны личности лиц, подвергавших детей истязаниям в частном логопедическом центре - МВД Азербайджана
Полиция установила личности лиц, истязавших детей в частном логопедическом центре в Баку.
Об этом Day.Az сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.
"Расследование продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказал он.
Отметим, что в социальных сетях распространились видеокадры истязания детей в частном логопедическом центре "Мехнур" в Низаминском районе Баку, недалеко от станции метро "Нефтчиляр".
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