https://news.day.az/society/1492420.html Омбудсмен взяла под контроль вопрос истязания детей в реабилитационном центре
Омбудсмен взяла под контроль вопрос истязания детей в реабилитационном центре
Расследование вопроса в связи с распространившимися в средствах массовой информации и социальных сетях кадрами истязания детей в реабилитационном центре в Баку было немедленно взято под контроль Омбудсмена.
Об этом сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена.
Отмечено, что в связи с этим были сделаны обращения в соответствующие структуры.
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