Омбудсмен взяла под контроль вопрос истязания детей в реабилитационном центре

Расследование вопроса в связи с распространившимися в средствах массовой информации и социальных сетях кадрами истязания детей в реабилитационном центре в Баку было немедленно взято под контроль Омбудсмена.

Об этом сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена.

Отмечено, что в связи с этим были сделаны обращения в соответствующие структуры.