Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 4 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальном гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем - 34-39° тепла. В Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 37-39° тепла. Атмосферное давление снизится с 757 мм ртутного столба до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65 %, днем-25-30%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 19-24° тепла, днем - 35-40°, местами 41° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 23-28° тепла.