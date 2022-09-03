https://news.day.az/society/1492500.html Задержаны двое сотрудников реабилитационного центра в Баку, которые истязали детей
Задержаны двое сотрудников реабилитационного центра в Баку, которые истязали детей
Задержаны психолог и надсмотрщик реабилитационного центра "Mehnur", расположенного в Сабунчинском районе Баку.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечено, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК 133 (истязание).
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