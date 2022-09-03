Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 333 человека, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 299, вторую -201, три и более - 714, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 119 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 864 225. Первую дозу вакцины получили 5 374 702, вторую - 4 863 644, три и более - 3 366 315, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 564 человека.