Кровавый инцидент в Шамкире
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В Шамкире произошел инцидент с ножевым ранением.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Гараджамирли.

Жители села 41-летний Эльдар Гасанов и 38-летний Васиф Гасанов госпитализированы с диагнозом ножевое ранение. Пациенты были прооперированы, их состояние удовлетворительное.

По факту проводится расследование.