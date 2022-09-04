https://news.day.az/society/1492582.html Кровавый инцидент в Шамкире
Кровавый инцидент в Шамкире
В Шамкире произошел инцидент с ножевым ранением.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Гараджамирли.
Жители села 41-летний Эльдар Гасанов и 38-летний Васиф Гасанов госпитализированы с диагнозом ножевое ранение. Пациенты были прооперированы, их состояние удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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