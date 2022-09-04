Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 5 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальном гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 29-32° тепла. В Баку ночью 23-25° тепла, днем 29-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем местами возможны грозы, временами дожди, в горных и предгорных районах интенсивные, град. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 20-25° тепла.