https://news.day.az/society/1492663.html В Лерике туристы попали в тяжелое ДТП - 5 погибших и 10 пострадавших - ФОТО
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, разбился туристический автобус, в котором находились 50 человек.
В Лерике туристы попали в тяжелое ДТП - 5 погибших и 10 пострадавших - ФОТО
На участке автодороги Лянкяран-Лерик, проходящем через село Гюнешли, произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, разбился туристический автобус, в котором находились 50 человек.
В результате аварии 5 человек погибли, а 10 человек получили ранения.
Пострадавших и тела погибших отправляют в больницы Лерика, Лянкярана и Масаллы.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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