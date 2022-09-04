В Лерике туристы попали в тяжелое ДТП

На участке автодороги Лянкяран-Лерик, проходящем через село Гюнешли, произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, разбился туристический автобус, в котором находились 50 человек.

В результате аварии 5 человек погибли, а 10 человек получили ранения.

Пострадавших и тела погибших отправляют в больницы Лерика, Лянкярана и Масаллы.

Будет предоставлена дополнительная информация.