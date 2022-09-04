В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 476 случаев заражения коронавирусом, 549 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки три пациента с коронавирусом скончались.