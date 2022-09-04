Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 113 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 202, вторую дозу получили 160 человек, "бустерную" дозу - 658 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 93.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 865 338, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 374 904, вторую дозу получили 4 863 804, "бустерную" дозу - 3 366 973 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 259 657 человек.