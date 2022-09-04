https://news.day.az/society/1492703.html Что происходит в Исмаиллы, Габале, Огузе и Загатале - ВИДЕО
Что происходит в Исмаиллы, Габале, Огузе и Загатале - ВИДЕО
Благодаря предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям необходимым и безотлагательным мерам пожар, возникший в направлении села Бахлиян Исмаиллинского района, был потушен.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате пожара сгорело около 30 га кустов, а прилегающие территории были защищены от огня.
В то же время продолжаются меры по тушению пожаров, возникших в направлении села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района.
Также в связи с возгоранием в направлении села Юхары Тала Загатальского района в настоящее время проводятся мероприятия по полному тушению источников дыма.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре