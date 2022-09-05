https://news.day.az/society/1492741.html В Геранбое опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие
В Геранбое опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие
В селе Зейве Геранбойского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель легкового автомобиля Hyundai в движении потерял управление.
В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
Во время аварии на месте происшествия погибла жительница Евлахского района Эльясова Нурида Джаби гызы, 1938 года рождения.
3 человека с травмами были госпитализированы.
Сообщается, что пострадавшие являются жителями Евлаха. Это:
Ильясова Гюльнара (1967);
Ильясова Вюсаля (1979);
Мустафаева Саялы(1950).
По факту проводится расследование.
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