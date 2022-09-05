В селе Зейве Геранбойского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель легкового автомобиля Hyundai в движении потерял управление.

В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Во время аварии на месте происшествия погибла жительница Евлахского района Эльясова Нурида Джаби гызы, 1938 года рождения.

3 человека с травмами были госпитализированы.

Сообщается, что пострадавшие являются жителями Евлаха. Это:

Ильясова Гюльнара (1967);

Ильясова Вюсаля (1979);

Мустафаева Саялы(1950).

По факту проводится расследование.