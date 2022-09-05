https://news.day.az/society/1492747.html В Масазыре произошла поножовщина
В Масазыре произошла поножовщина
В поселке Масазыр произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зафиксировано в "городке Зангилан".
Так, Аллахвердиев Эшкин Сеймур оглу (2006 г.р.) при невыясненных обстоятельствах получил ножевые ранения в область живота.
Пострадавший был госпитализирован.
По факту в Абшеронском РУП ведется расследование.
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