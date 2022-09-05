В Масазыре произошла поножовщина

В поселке Масазыр произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зафиксировано в "городке Зангилан".

Так, Аллахвердиев Эшкин Сеймур оглу (2006 г.р.) при невыясненных обстоятельствах получил ножевые ранения в область живота.

Пострадавший был госпитализирован.

По факту в Абшеронском РУП ведется расследование.