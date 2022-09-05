https://news.day.az/society/1492751.html Задержан устроивший пожар в Шабране мужчина
Задержан устроивший пожар в Шабране мужчина
Задержан мужчина, поджегший более 10 гектаров территории в Шабране
Об этом Day.Az сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.
Так, в Шабранский РОП поступила информация о поджоге более 10 гектаров на территории района. Привлеченные на место происшествия сотрудники полиции установили, что территорию поджег житель района Ризван Джафаров. В своих показаниях он сказал, что это произошло по неосторожности и из-за безответственности.
Пострадавших в пожаре нет.
По факту в Шабранском РОП проводится расследование.
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