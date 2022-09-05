https://news.day.az/society/1492760.html В Габале, Огузе и Загатале продолжаются пожары - ВИДЕО
В Габале, Огузе и Загатале продолжаются пожары - ВИДЕО
Меры по борьбе с пожарами, произошедшими в селе Тиканлы Габалинского, Баш Дашагиль Огузского и Юхары Тала Загатальского районов, продолжаются.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщается, что сотрудники местных структур МЭПР и представители Госслужбы пожарной охраны МЧС предпринимают меры по тушению пожаров, произошедших на высокогорных территориях в селах Тиканлы Габалинского и Баш Дашагиль Огузского районов.
Также на территории задействованы вертолеты авиаотряда МЧС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре