В Карабахе проводится мониторинг подземных вод

С целью укрепления минерально-сырьевой базы в течение восьми месяцев текущего года были проведены геолого-разведочные работы в рудных районах Малого и Большого Кавказа, а также в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах.

Об этом Trend сообщил в понедельник начальник Национальной геологоразведочной службы Али Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что за прошедший период в рудных районах Малого и Большого Кавказа были проведены геологические диагностические и оценочные работы на месторождениях Гёйгель, Бузлуг, Кюнгют, а также на рудных и нерудных месторождениях на территории Кельбаджарского и Лачинского районов. Одновременно с выполнением гидрогеологического мониторинга на месторождениях Юхары и Ашагы Истису, Минкенд, Тутхун, Мозчай, Гарасу, где имеются богатые запасы термальных минеральных вод, были выявлены изменения в гидрорежиме региона за последние 30 лет.

"На территории Физулинского и Агдамского районов была проведена ревизия и в кадастр подземных вод включено более 800 скважин и 59 колодцев", - сказал Алиев.

По его словам, в южном регионе продолжаются геологические работы, в Джалилабадско-Масаллинской зоне - гидрогеологические исследования. Также продолжается мониторинг подземных вод по региональной сети на территории республики.