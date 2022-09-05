https://news.day.az/society/1492769.html Изменение графика движения поезда Баку-Сумгайыт вызвало проблемы
Изменение графика движения поезда Баку-Сумгайыт вызвало проблемы
Временное изменение графика движения скоростного поезда Баку - Сумгайыт вызвало скопление и недовольство пассажиров.
Как передает Day.Az, поезд, который должен был прибыть на Бакинский вокзал в 08:30, опоздал на 16 минут.
В связи с заменой контактного провода на участке железной дороги Баладжары - Кешля были внесены временные изменения в расписание электропоездов, следующих по Абшеронской кольцевой железной дороге.
С 09:00 3 сентября до 19:00 8 сентября время некоторых рейсов пригородных скоростных электропоездов Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку, а также Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку корректируется новым графиком.
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