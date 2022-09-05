Изменение графика движения поезда Баку-Сумгайыт вызвало проблемы

Временное изменение графика движения скоростного поезда Баку - Сумгайыт вызвало скопление и недовольство пассажиров.

Как передает Day.Az, поезд, который должен был прибыть на Бакинский вокзал в 08:30, опоздал на 16 минут.

В связи с заменой контактного провода на участке железной дороги Баладжары - Кешля были внесены временные изменения в расписание электропоездов, следующих по Абшеронской кольцевой железной дороге.

С 09:00 3 сентября до 19:00 8 сентября время некоторых рейсов пригородных скоростных электропоездов Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку, а также Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку корректируется новым графиком.