Стало известно о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП в Лерике

Лечение пострадавших в тяжелом ДТП в селе Гюнешли Лерикского района продолжается в Лянкяранской районной центральной больнице, находящемся в ведении TƏBİB.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, из восьми человек (семь женщин и один мужчина), помещенных в отделении реанимации больницы, состояние двоих оценивается как тяжелое, состояние остальных - как средней степени тяжести.

Отметим, что 4 сентября в селе Гюнешли Лерикского района попал в ДТП автобус с туристами, погибли восемь человек.