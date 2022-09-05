https://news.day.az/society/1492791.html Стало известно о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП в Лерике
Стало известно о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП в Лерике
Лечение пострадавших в тяжелом ДТП в селе Гюнешли Лерикского района продолжается в Лянкяранской районной центральной больнице, находящемся в ведении TƏBİB.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, из восьми человек (семь женщин и один мужчина), помещенных в отделении реанимации больницы, состояние двоих оценивается как тяжелое, состояние остальных - как средней степени тяжести.
Отметим, что 4 сентября в селе Гюнешли Лерикского района попал в ДТП автобус с туристами, погибли восемь человек.
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