По "Тертерскому делу" установлены еще 288 потерпевших
Depozit faizini öncədən al!

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по "Тертерскому делу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, за прошедший период по этому делу были выявлены и признаны потерпевшими еще 288 человек. Они были детально допрошены, проведена судебно-медицинская экспертиза.

Таким образом, в целом вместе с уголовными делами в рамках предыдущего расследования по фактам применения пыток выявлены 405 потерпевших.

Продолжаются мероприятия по выявлению и допросу потерпевших по делу, а также военнослужащих, совершивших незаконные действия, а также по всестороннему, полному и объективному расследованию всех обстоятельств совершенных преступлений.