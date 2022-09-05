https://news.day.az/society/1492809.html По "Тертерскому делу" установлены еще 288 потерпевших
По "Тертерскому делу" установлены еще 288 потерпевших
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по "Тертерскому делу".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, за прошедший период по этому делу были выявлены и признаны потерпевшими еще 288 человек. Они были детально допрошены, проведена судебно-медицинская экспертиза.
Таким образом, в целом вместе с уголовными делами в рамках предыдущего расследования по фактам применения пыток выявлены 405 потерпевших.
Продолжаются мероприятия по выявлению и допросу потерпевших по делу, а также военнослужащих, совершивших незаконные действия, а также по всестороннему, полному и объективному расследованию всех обстоятельств совершенных преступлений.
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