Названы причины ареста генерала Бекира Оруджева

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по "Тертерскому делу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе расследования уголовного дела Оруджеву Бекиру Ширин оглу и Ахмедову Рамилю Башир оглу были предъявлены обвинения по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания), 341.2.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 341.2.3 . В отношении указанных лиц решением суда избрана мера пересечения в виде ареста.

Напомним, что недавно правоохранительными органами был задержан исполняющий обязанности начальника управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава министерства обороны генерал-майор Бекир Оруджев.