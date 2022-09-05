Какие заболевания крови могут появиться после коронавируса?

Коронавирусная инфекция провоцирует активацию свертывающей системы крови.Как передает Day.Az, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана Тахмаз Хазиев.

- Тахмаз муаллим, как коронавирус влияет на людей, страдающих анемией?

- Во-первых, хочу отметить, что анемия характеризуется как явление, а не отдельный вид болезни. Нарушения процесса кроветворения связаны с недостатком метаболических веществ, таких как железо, витамин B12 и фолиевая кислота (витамин В9). При этом системные причины, такие как заболевания печени и почек, и проблемы с костным мозгом, также могут вызывать анемию. Поэтому очень важно определить причины, вызывающие анемию у человека с коронавирусной инфекцией. Поскольку COVID-19 серьезно поражает дыхательную систему (особенно нижние дыхательные пути), у больных с анемией наблюдается дыхательная недостаточность.

Анемия появляется в результате прямого воздействия COVID-19 на систему кроветворения, и выявлена у 60 процентов инфицированных коронавирусом.

- Может ли человек, переболевший коронавирусом, сдавать донорскую кровь?

- Хотя во время пандемии COVID-19 произошло серьезное снижение донорской активности, в скором времени проблема была решена.

В случае, если коронавирусная инфекция прошла бессимптомно, то через определенный промежуток времени инфицированные COVID-19 могут стать донорами крови. Если появились симптомы инфекции, то через 14 дней после полного исчезновения симптомов можно сдавать кровь.

- К каким серьезным осложнениям может привести коронавирус, вызывая свертывание крови?

- Коронавирусная инфекция провоцирует активацию свертывающей системы крови, которая может проявляться тромботическими осложнениями, особенно у людей с тяжелым течением заболевания. К таким осложнениям относятся инфаркт миокарда, ишемический инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и венозная тромбоэмболия.

Для определения диагноза осложнений очень важны рентгенодиагностика и лабораторно-инструментальные методы исследования. Частота симптоматической венозной тромбоэмболии у лиц, госпитализированных по поводу COVID-19, составляет примерно 10 процентов.

- Какие заболевания крови могут появиться после выздоровления от коронавируса?

- К сожалению, у переболевших COVID-19 иногда появляются заболевания крови. Так, у пациентов, перенесших венозный тромбоз, возникает дисфункция соот.