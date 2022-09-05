https://news.day.az/society/1492853.html Горный обвал в Дашкесане, ведущая в 3 села дорога перекрыта
Горный обвал в Дашкесане, ведущая в 3 села дорога перекрыта
В Дашкесанском районе произошел горный обвал.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на дороге, ведущей в села Ахмедли, Моллахасанли и Дастафур.
Сообщается, что дорога перекрыта. В настоящее время к месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих структур. Ведутся работы по расчистке дороги.
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