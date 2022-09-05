В Дашкесанском районе произошел горный обвал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на дороге, ведущей в села Ахмедли, Моллахасанли и Дастафур.

Сообщается, что дорога перекрыта. В настоящее время к месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих структур. Ведутся работы по расчистке дороги.