https://news.day.az/society/1492883.html В Баку и Евлахе пропали два молодых парня
В Баку и Евлахе пропали два молодых парня
В Баку без вести пропал юноша.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 18-летний Иманов Фарид Тураб оглу, проживающий в совхозе "Сюдчулюк" поселка Рамана Сабунчинского района, ушел из дома и не вернулся.
Об этом сообщила его мать Т.Гаджиева в своем заявлении в 12-й отдел полиции Сабунчинского РУП.
Также 31 августа около 9:00 без вести пропал житель села Хаварлы Евлахского района 31-летний Махмудов Рамин Эльхан оглу.
Об этом сообщила его мать М.Махмудова в своем заявлении в Евлахский РУП.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре