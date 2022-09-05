В Баку и Евлахе пропали два молодых парня

В Баку без вести пропал юноша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 18-летний Иманов Фарид Тураб оглу, проживающий в совхозе "Сюдчулюк" поселка Рамана Сабунчинского района, ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщила его мать Т.Гаджиева в своем заявлении в 12-й отдел полиции Сабунчинского РУП.

Также 31 августа около 9:00 без вести пропал житель села Хаварлы Евлахского района 31-летний Махмудов Рамин Эльхан оглу.

Об этом сообщила его мать М.Махмудова в своем заявлении в Евлахский РУП.