Изменен график работы ряда станций бакинского метро

С 6 сентября до 1 октября вход на станции "фиолетовой" линии ЗАО "Бакинский метрополитен" будет закрываться в 23:30.

Об этом Day.Az сообщил в понедельник руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, причиной этого является начало работ по организации движения поездов на участке "Ходжасан-Автовокзал".

"В связи с этим вход на станции "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 ноября" будет закрываться раньше", - сказал Мамедов.