https://news.day.az/society/1492936.html Изменен график работы ряда станций бакинского метро
Изменен график работы ряда станций бакинского метро
С 6 сентября до 1 октября вход на станции "фиолетовой" линии ЗАО "Бакинский метрополитен" будет закрываться в 23:30.
Об этом Day.Az сообщил в понедельник руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.
По его словам, причиной этого является начало работ по организации движения поездов на участке "Ходжасан-Автовокзал".
"В связи с этим вход на станции "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 ноября" будет закрываться раньше", - сказал Мамедов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре