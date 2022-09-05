Продолжается суд по уголовному делу Салима Муслимова

Продолжается суд по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева завершилось оглашение обвинительного акта.

Салим Муслимов сказал на суде, что не считает себя виновным по обвинениям в части, связанной с растратой, квалифицированной в качестве ущерба.

"Я как министр проявил халатность, но компании, выигравшие тендеры, также не выполнили взятых на себя обязательств", - сказал он.

На данном этапе обвиняемый отказался от дачи показаний.

Следующее заседание суда назначено на 12 сентября.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. В ходе предварительного следствия Салим Муслимов выплатил 20 из 27 миллионов манатов ущерба, нанесенного государству. Также был наложен арест на имущество экс-министра на сумму 8 миллионов манатов.