Пожар в ресторане в Баку

В ресторане в Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в помещении объекта общей площадью 150 кв. метров (функционирует как ресторан), расположенного в подвале трехэтажного здания в Наримановском районе Баку, сгорел один кондиционер, частично один телевизор, два счетчика, один регулятор и два рубильника. Остальная часть объекта и здание было защищено от огня. Пожар потушен.