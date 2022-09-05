https://news.day.az/society/1492957.html В Азербайджане утвержден порядок организации внеурочных занятий в школах
В Азербайджане утвержден порядок организации внеурочных занятий в школах
Утвержден "Порядок организации внеурочных занятий (факультативных курсов) в общеобразовательных учреждениях".
Как передает Day.Az, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Согласно документу, нижний предел количества учащихся на внеурочных занятиях в общеобразовательном учреждении устанавливается до 8 человек. Во внеурочных занятиях будет участвовать весь класс.
Количество часов внеурочных занятий не может превышать 20% от максимального количества часов в неделю. Программа внеурочных занятий рассчитана не менее чем на 34 часа (1 час в неделю).
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