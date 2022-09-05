В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, 139 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки смертельных случаев среди больных коронавирусом не зарегистрировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 815 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 802 395 человек вылечились, 9 825 человек скончались, число активных больных - 3 375.

За прошедшие сутки проведен 2 001 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 172 037 тестов.