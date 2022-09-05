Минюст опроверг сообщение о пожаре в здании Хатаинского райотдела

Министерство юстиции Азербайджанской Республики отреагировало на сообщения о пожаре в административном здании Хатаинского районного отдела исполнения и пробации в городе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, пожар произошел не в здании ведомства, а в соседнем "чайном доме".

Огонь не перекинулся в административное здание.

В настоящее время пожар потушен.

Пострадавших нет.