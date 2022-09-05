https://news.day.az/society/1493001.html Минюст опроверг сообщение о пожаре в здании Хатаинского райотдела
Минюст опроверг сообщение о пожаре в здании Хатаинского райотдела
Министерство юстиции Азербайджанской Республики отреагировало на сообщения о пожаре в административном здании Хатаинского районного отдела исполнения и пробации в городе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, пожар произошел не в здании ведомства, а в соседнем "чайном доме".
Огонь не перекинулся в административное здание.
В настоящее время пожар потушен.
Пострадавших нет.
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