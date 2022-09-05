Когда будет восстановлено энергоснабжение в Лянкяране

В связи с сильным ветром в Лянкяране возникли перебои в подаче электроэнергии.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Было отмечено, что на месте аварии уже работают электрики. Подача электроэнергии будет восстановлена ​​в течение часа.