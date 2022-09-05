https://news.day.az/society/1493005.html Когда будет восстановлено энергоснабжение в Лянкяране - ОТВЕТ Азеришыг
Когда будет восстановлено энергоснабжение в Лянкяране - ОТВЕТ Азеришыг
В связи с сильным ветром в Лянкяране возникли перебои в подаче электроэнергии.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Было отмечено, что на месте аварии уже работают электрики. Подача электроэнергии будет восстановлена в течение часа.
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