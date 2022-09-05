В Гёйгеле произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Гёйгеле произошла тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована в селе Йени Гызылджа.

Грузовик "ГАЗ-53" столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ-2107".

В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы.