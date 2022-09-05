https://news.day.az/society/1493006.html В Гёйгеле произошло ДТП, есть погибший и раненые
В Гёйгеле произошло ДТП, есть погибший и раненые
В Гёйгеле произошла тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована в селе Йени Гызылджа.
Грузовик "ГАЗ-53" столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ-2107".
В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы.
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