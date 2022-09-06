В Балакене задержан мужчина, ограбивший за ночь два магазина

В Балакене за ночь совершены ограбления двух магазинов. Обратившись в районный отдел полиции, потерпевшие сообщили, что из принадлежащих им объектов были похищены в общей сложности 1100 манатов, а также телефонные карты и мобильный телефон.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции оперативно провели осмотр места происшествия и в ходе предварительного расследования установили, что преступления были совершены одним лицом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по "горячим следам", был задержан подозреваемый в совершении краж житель района Иззят Масиев.

Задержанный признался в совершении преступлений, похищенные вещи были изъяты из его дома и в качестве вещественных доказательств переданы следствию.

В связи с указанными фактами в Балакенском районном отделе возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.