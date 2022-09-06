В Баку автомобиль сбил женщину и скрылся

В Насиминском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Гусейна Сеидзаде.

Мустафаева Зумруд Шукюр гызы 1986 года рождения переходила дорогу на участке, предусмотренном для пешеходов, когда ее сбила машина марки "Honda".

Водитель скрылся с места происшествия на своей машине.

У пешехода имеются переломы правой ноги и руки.

Кроме того, она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавшая была немедленно госпитализирована в Клинический медицинский центр.