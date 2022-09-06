В Новханы предотвращен выброс отходов на морское побережье

Рассмотрена жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с выбросом отходов на морское побережье в поселке Новханы Бинагадинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил, что в ходе осмотра, проведенного по указанному адресу, было установлено, что в стоке естественных грунтовых вод наблюдается скопление бытовых отходов, что приводит к загрязнению воды.

"Работники муниципалитета Бинагадинского района очистили стоки от отходов. В целях недопущения подобных случаев в будущем и управления отходами в соответствии с законодательством муниципалитету дано предписание".