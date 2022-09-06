https://news.day.az/society/1493054.html В Губе трагически погиб мастер
В Губе трагически погиб мастер
В Губе мастер погиб в результате несчастного случая.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Асмар.
На Эльмана Сулейманова 1970 года рождения в ходе строительных работ обрушилась деревянная конструкция. В результате инцидента мужчина погиб на месте происшествия.
Проводится расследование.
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