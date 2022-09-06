В Губе трагически погиб мастер

В Губе мастер погиб в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Асмар.

На Эльмана Сулейманова 1970 года рождения в ходе строительных работ обрушилась деревянная конструкция. В результате инцидента мужчина погиб на месте происшествия.

Проводится расследование.