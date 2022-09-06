https://news.day.az/society/1493061.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Джалилабаде произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение было зарегистрировано в 08:05 по местному времени в 19 км к северо-востоку от станции Джалилабад.
Глубина толчков составила 41 км, магнитуда - 3 балла. Землетрясение не ощущалось.
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