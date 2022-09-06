Лесные пожары в Загатале, Габале и Огузе полностью потушены

Благодаря неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям, лесные пожары в Северо-Западном регионе страны полностью потушены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожаров, по предварительным подсчетам, сгорели лесные участки на площади около 35 га в направлении села Юхары Тала Загатальского района, на площади 30 га в направлении села Тиканлы Габалинского района, на площади 12 га в направлении села Баш Дашагыл Огузского района, на площади 210 га в направлении сел Мухас и Джалут Огузского района. Густые лесные массивы были защищены от огня.

Отметим, к мероприятиям по борьбе с пожарами были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны, соответствующих сил Северо-Западного регионального центра и 3 вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.