Завтра в этих районах Азербайджана не будет газа

Завтра в некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании АР (SOCAR).

7 сентября планируется проведение ремонтных работ в связи с заменой подвергшегося коррозии участка магистрального газопровода высокого давления Азадкенд-Имишли, принадлежащего Управлению экспорта газа, установкой двух футляров и устранению утечки газа.

В период проведения ремонтных работ с 08:30 будет приостановлено газоснабжение в Имишлинском районе (полностью), 11 поселках Билясуварского района, в которых компактно проживают вынужденные переселенцы из Джебраильского района, и селе Мезрели Саатлинского района.