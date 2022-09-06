В Агсу пропали две молодые женщины

Жительница села Чапарлы Агсуинского района 28-летняя Гюльнишан Сафарли 22 августа ушла из дома и не вернулась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, без вести пропавшая имеет следующие характеристики: рост 155 см, среднего телосложения, длинные черные волосы, карие глаза.

Кроме того, в Агсуинский РУП поступила информация о пропаже еще одной местной жительницы.

Так, Айбениз Абдуллаева (1989 г.р.) 2 сентября ушла из дома и не вернулась.

Тех, кто видел этих лиц на фотографиях или владеют какой-либо информацией о них, просят сообщить на горячую линию "102" МВД, а также в Агсуинский РУП по номерам: (020) 226. -27-93 и (055) 820-14-20.